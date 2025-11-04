Ричмонд
Си Цзиньпин поздравил Мишустина с праздником

Глава Китая Си Цзиньпин поздравил российского премьер-министра Михаила Мишустина с Днем народного единства. Об этом пишут СМИ.

Си Цзиньпин встретил Мишустина в Китае.

«Сегодня День народного единства России. Хотел бы сначала поздравить вас и всех членов российской делегации с праздником», — заявил Михаил Мишустин. Его слова приводит РИА Новости.

Также на встрече Мишустин передал Си Цзиньпину теплые пожелания от российского президента Владимира Путина. Глава российского правительства подчеркнул, что в ходе встреч руководителей России и Китая, состоявшихся в майские дни в столице РФ и в сентябрьские — в столице КНР, были достигнуты значимые договоренности, нацеленные на продолжение углубления всестороннего стратегического партнерства между двумя государствами. Председатель правительства также отметил завершение памятного года, посвященного 80-летию со дня Победы над гитлеровской Германией и милитаристской Японией в ходе Второй мировой войны. «Для братских народов наших стран это святая дата, которую мы отметили совместно», — заявил премьер-министр.

