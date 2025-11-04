Суд решил, что Лариса Долина, продавая квартиру, не осознавала происходящего

«В силу Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной», — сказано в документе.