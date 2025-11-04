Суд решил, что Лариса Долина, продавая квартиру, не осознавала происходящего

Певица Лариса Долина в момент продажи свой квартиры в Москве не понимала значения своих действий. Об этом пишет ТАСС, цитируя судебные документы по иску Долиной о возврате проданного ею по указке мошенников жилья.
«В силу Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной», — сказано в документе.
Напомним, Лариса Долина стала жертвой мошенников с Украины. Она продала пятикомнатную квартиру в центре Москвы, а отдала им деньги. Сумма ущерба — более 200 млн рублей.
Позже суд признал законным право певицы на квартиру, которую у нее пытались отобрать мошенники.
Вслед за 69-летней Ларисой Долиной, которая под воздействием мошенников продала свою пятикомнатную квартиру на западе столицы, аферистам удалось завладеть и жильем 82-летней актрисы Елены Цорн.