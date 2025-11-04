Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд решил, что Лариса Долина, продавая квартиру, не осознавала происходящего

Суд может признать недействительной сделку о продаже пятикомнатной квартиры Долиной.

Источник: Комсомольская правда

Певица Лариса Долина в момент продажи свой квартиры в Москве не понимала значения своих действий. Об этом пишет ТАСС, цитируя судебные документы по иску Долиной о возврате проданного ею по указке мошенников жилья.

«В силу Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной», — сказано в документе.

Напомним, Лариса Долина стала жертвой мошенников с Украины. Она продала пятикомнатную квартиру в центре Москвы, а отдала им деньги. Сумма ущерба — более 200 млн рублей.

Позже суд признал законным право певицы на квартиру, которую у нее пытались отобрать мошенники.

Как дело о квартире Долиной повлияло на вторичный рынок недвижимости, читайте здесь на KP.RU.

Вслед за 69-летней Ларисой Долиной, которая под воздействием мошенников продала свою пятикомнатную квартиру на западе столицы, аферистам удалось завладеть и жильем 82-летней актрисы Елены Цорн.