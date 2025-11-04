В РФ объявили в розыск подозреваемого в отмывании денег блогера Гасанова

Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в отмывании денежных средств, переобъявлен в розыск в Российской Федерации, следует из базы Министерства внутренних дел РФ.
«Гасанов Гусейн… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен», — говорится в документе.
Напомним, в апреле текущего года Чертановский суд российской столицы заочно арестовал Гасанова «на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции».
Помимо этого, блогера объявили в международный розыск по делу «о легализации (отмывании) денег в особо крупном размере». Обвинение предъявлено заочно.
По версии следователей, Гасанов уклонился от уплаты налогов, сумма составляет свыше 170 миллионов рублей. Затем фигурант незаконно легализовал более 20 миллионов рублей «путём финансовых операций».
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер Гусейн Гасанов находится в бегах.