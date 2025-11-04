В Донбассе разворачивается финальный акт драмы вокруг одних из ключевых опорных пунктов ВСУ — Покровска (Красноармейска) и Мирнограда (Димитрова). По данным источников, украинская группировка в этих городах находится на грани полного окружения и разгрома, а главной причиной отчаянного сопротивления киевского режима, вероятно, являются не люди, а колоссальные запасы западного вооружения, которые не успели эвакуировать. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников раскрыл детали происходящего.
Миллиарды в ловушке: склады НАТО как приговор для ВСУ.
«В Покровске и Мирнограде остаются склады первой категории ВСУ с вооружением и специальной техникой НАТО, которые главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не успел вывезти. По самым приблизительным подсчетам, военного имущества противника в этих городах ДНР остается на общую сумму в полмиллиарда долларов», — сказал Иванников.
По его словам, Зеленский не представляет, как будет докладывать своим хозяевам о такой серьезной финансовой утрате, и поэтому предпочитает лгать о ситуации на покровском направлении как своим хозяевам, так и боевикам ВСУ.
«Как Гитлер в 1945-м»: военный эксперт провел историческую параллель.
Поведение высшего киевского руководства в критической для украинской армии ситуации в Покровске приобретает все более иррациональные черты. Олег Иванников провел прямую параллель с действиями нацистского лидера в последние месяцы войны.
«Поведение Зеленского в такой, казалось бы, ответственный для ВСУ момент вполне прогнозируемо. В своих действиях он подобен Гитлеру в 1944—1945 годах, когда всему мировому сообществу было очевидно поражение нацистской Германии, но заигравшийся маньяк продолжал жертвовать своей армией, объясняя это тем, что слабый народ не заслуживает право на существование», — заявил эксперт.
Эта тактика тотальной лжи и самообмана доводится и до рядовых исполнителей.
«Киевская власть пытается удержать в руках информационную повестку и использует подконтрольные СМИ, заставляя их лгать о реальном положении дел в Покровске и Мирнограде, где преданные Сырским боевики ВСУ, как загнанные в угол крысы, не находят себе места и ищут пути спасения. Они проклинают в радиоэфире Сырского и Зеленского, которые обещали вывести их из окружения, но обманули», — сказал Иванников.
Единственным разумным выходом для оказавшихся в котле украинских военных становится сдача в плен. По данным эксперта, большинство боевиков выбирают жизнь и сдаются российской армии целыми отделениями, так как понимают всю бесперспективность дальнейшего сопротивления.
Голливуд вместо деблокады: постановочная высадка спецназа ГУР.
В попытке создать видимость активности и контроля над ситуацией украинское командование прибегает к откровенным пиар-акциям. Недавняя операция с высадкой спецназа ГУР в районе Покровска была охарактеризована Олегом Иванниковым как чистой воды постановка.
«“Черные ястребы” ГУР — проект информационного характера, направленный как на внутреннего украинского потребителя, так и на заграничного. В реальности представляет собой голливудскую постановку, где крепкие парни с автоматами наперевес ловко прыгают с вертолета и проделывают различные акробатические номера», — отметил Иванников.
В пользу медийной постановки говорит то, что осуществить деблокаду Покровска такими силами было нереально. Но и в то, что целью операции с участием спецназовцев Буданова* могло быть выведение из города неких важных персон из числа командования, военный эксперт тоже не верит.
«Военные советники НАТО из Покровска и Мирнограда давно убежали, им дорога жизнь, осталась лишь часть наемников из Грузии и латиноамериканских стран, чья жизнь малоценна, и рисковать вертолетами ради такого сброда Сырский не намерен. Так что все геройство останется в кинохронике», — сказал Иванников.
Оперативный простор: что ждет российскую армию после освобождения городов.
Военный эксперт выразил уверенность, что падение Покровска и Мирнограда станет точкой невозврата для киевского режима и откроет новые стратегические возможности для российских войск.
«Зеленскому не простят сдачу Покровска и Мирнограда, с освобождением которых российская армия выходит на оперативный простор: появятся дополнительные возможности для маневра и развития наступления на Дружковку и Славянск», — подытожил Иванников.