«Киевская власть пытается удержать в руках информационную повестку и использует подконтрольные СМИ, заставляя их лгать о реальном положении дел в Покровске и Мирнограде, где преданные Сырским боевики ВСУ, как загнанные в угол крысы, не находят себе места и ищут пути спасения. Они проклинают в радиоэфире Сырского и Зеленского, которые обещали вывести их из окружения, но обманули», — сказал Иванников.