Rebelion: Ракета «Буревестник» способна охладить пыл Украины и Запада

Появление у России новейшей ракеты «Буревестник» поможет охладить пыл украинских и западных политиков. Такое мнение в четверг, 30 ноября, выразили журналисты издания Rebelion.

По их словам, дальность новейшей разработки превысила половину экватора. Благодаря этому Россия превратилась в передовую ядерную державу.

— «Буревестник» должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить войну, которую они развязали на Украине, с намерением спровоцировать крах России из-за истощения, чтобы силой вырвать у нее ее бесконечные ресурсы, — добавили в материале.

Недавно секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу напомнил, что «Буревестник» и «Посейдон» не должны были стать неожиданностью, президент России Владимир Путин говорил о них в 2018 году.

29 октября глава государства заявил, что российская армия провела успешное испытание подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Путин добавил, ничего подобного в мире не существует.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, в свою очередь, отметил, что делегация России передала американским коллегам информацию об испытаниях ракеты «Буревестник».

Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
