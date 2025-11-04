Появление у России новейшей ракеты «Буревестник» поможет охладить пыл украинских и западных политиков. Такое мнение в четверг, 30 ноября, выразили журналисты издания Rebelion.
По их словам, дальность новейшей разработки превысила половину экватора. Благодаря этому Россия превратилась в передовую ядерную державу.
— «Буревестник» должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить войну, которую они развязали на Украине, с намерением спровоцировать крах России из-за истощения, чтобы силой вырвать у нее ее бесконечные ресурсы, — добавили в материале.
Недавно секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу напомнил, что «Буревестник» и «Посейдон» не должны были стать неожиданностью, президент России Владимир Путин говорил о них в 2018 году.
29 октября глава государства заявил, что российская армия провела успешное испытание подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Путин добавил, ничего подобного в мире не существует.
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, в свою очередь, отметил, что делегация России передала американским коллегам информацию об испытаниях ракеты «Буревестник».