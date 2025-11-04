В Перми на месте снесенного дома нашли исторические редкости

На улице Екатерининской во время сноса старинного здания, на стене которого было изображен рисунок Будды по эскизу художника Александра Жунева, были обнаружены исторические редкости. Как сообщил на своей странице во «ВКонтакте» скульптор Олег Филимонов, среди развалин он нашел кирпич завода Драгунова.