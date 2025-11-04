Ричмонд
В Перми на месте снесенного дома нашли исторические редкости

На улице Екатерининской снесли «Дом с Буддой».

Источник: личная страница Олега Филимонова

На улице Екатерининской во время сноса старинного здания, на стене которого было изображен рисунок Будды по эскизу художника Александра Жунева, были обнаружены исторические редкости. Как сообщил на своей странице во «ВКонтакте» скульптор Олег Филимонов, среди развалин он нашел кирпич завода Драгунова.

— Такой же был найден при ремонте дома Мешкова и теперь лежит в экспозиции краеведческого музея. Выскочил и «Старый соболь», знаменитое клеймо Демидовских заводов. Деталь с клеймом была соединительным элементом внутристенных связей, — рассказал Олег Филимонов.

Ранее Олег Филимонов обнаруживал останки «железного скелета» старинных домов у Центрального рынка. Находки скульптор собирается использовать для создания художественных композиций.