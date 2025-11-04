В МВД назвали признаки объявлений мошенников: небрежность и завышенные обещания

Объявления, размещаемые мошенниками, имеют ряд отличительных признаков. Об этом напомнили в МВД РФ.
«К признакам, позволяющим отличить реальные объявления от мошеннических, можно отнести завышенные обещания: слишком выгодные условия, которые не соответствуют реальности», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Мошенники, как правило, не указывают в объявлении адрес организации, ИНН и другие официальные реквизиты, навязывают предоплату, настаивают на связи через мессенджеры или анонимные номера и требуют оплатить якобы бронь, страховку или гарантию.
Ещё одним признаком того, что объявление разместили мошенники, может быть его небрежное оформление, ошибки в тексте, подозрительные формулировки и использование фотографий, скачанных из открытых источников в сети.
Ранее россиянам назвали главные приемы мошенников в интернете, предупредив, что участие в конкурсах может быть предлогом, на который аферисты ловят своих жертв.
Также появился новый способ мошенничества через «курьеров» из онлайн-магазинов.