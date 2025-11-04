Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД назвали признаки объявлений мошенников: небрежность и завышенные обещания

МВД назвало завышенные обещания признаком мошеннических объявлений.

Источник: Комсомольская правда

Объявления, размещаемые мошенниками, имеют ряд отличительных признаков. Об этом напомнили в МВД РФ.

«К признакам, позволяющим отличить реальные объявления от мошеннических, можно отнести завышенные обещания: слишком выгодные условия, которые не соответствуют реальности», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Мошенники, как правило, не указывают в объявлении адрес организации, ИНН и другие официальные реквизиты, навязывают предоплату, настаивают на связи через мессенджеры или анонимные номера и требуют оплатить якобы бронь, страховку или гарантию.

Ещё одним признаком того, что объявление разместили мошенники, может быть его небрежное оформление, ошибки в тексте, подозрительные формулировки и использование фотографий, скачанных из открытых источников в сети.

Ранее россиянам назвали главные приемы мошенников в интернете, предупредив, что участие в конкурсах может быть предлогом, на который аферисты ловят своих жертв.

Также появился новый способ мошенничества через «курьеров» из онлайн-магазинов.