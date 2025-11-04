Мы разные, но мы вместе: Бойцы СВО рассказали о единстве народов на передовой

В День народного единства особенно важно вспомнить, что сила нашей страны кроется в её многообразии. Сейчас в зоне специальной военной операции тысячи солдат, принадлежащих к разным национальностям, бьются, как единый народ. Когда речь заходит о единстве, становится очевидным: национальность не имеет значения, важно наше общее стремление помогать, верить и действовать сообща. Каждый народ — от марийцев до удмуртов, от чувашей до башкир и татар — верит в победу России и делает всё, чтобы достичь её.