В Красноярске установили рекорд России по одновременной игре в напольный кёрлинг

«Кёрлинг становится всё более популярным, ведь это один из самых доступных видов спорта для широкой аудитории — в него могут играть и дети, и взрослые, и ветераны. Сегодняшний рекорд тому яркое подтверждение. Особенно приятно, что даже безо льда, в формате напольного кёрлинга, мы видим такой азарт и вовлеченность», — отметил министр спорта Красноярского края Денис Петровский.