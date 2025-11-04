В Красноярске установили рекорд России по одновременной игре в напольный кёрлинг

Мероприятие прошло в спорткомплексе «Олимпиец» на острове Отдыха.
Рекордное событие открыло международный фестиваль «Кубок Сибирской академии кёрлинга», приуроченный к 15-летию развития этого вида спорта в крае. В установлении достижения приняли участие студенты, трудовые коллективы, семейные команды, школьники и ветераны.
«Кёрлинг становится всё более популярным, ведь это один из самых доступных видов спорта для широкой аудитории — в него могут играть и дети, и взрослые, и ветераны. Сегодняшний рекорд тому яркое подтверждение. Особенно приятно, что даже безо льда, в формате напольного кёрлинга, мы видим такой азарт и вовлеченность», — отметил министр спорта Красноярского края Денис Петровский.
Федерация кёрлинга России официально зафиксировала рекорд, который будет внесён в Книгу городских рекордов Красноярска.