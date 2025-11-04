Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске установили рекорд России по одновременной игре в напольный кёрлинг

В Красноярске 1 ноября установили новый рекорд России по одновременной игре в напольный кёрлинг — одновременно на 20 дорожках играли 565 участников.

Источник: Минспорта Красноярского края

Мероприятие прошло в спорткомплексе «Олимпиец» на острове Отдыха.

Рекордное событие открыло международный фестиваль «Кубок Сибирской академии кёрлинга», приуроченный к 15-летию развития этого вида спорта в крае. В установлении достижения приняли участие студенты, трудовые коллективы, семейные команды, школьники и ветераны.

«Кёрлинг становится всё более популярным, ведь это один из самых доступных видов спорта для широкой аудитории — в него могут играть и дети, и взрослые, и ветераны. Сегодняшний рекорд тому яркое подтверждение. Особенно приятно, что даже безо льда, в формате напольного кёрлинга, мы видим такой азарт и вовлеченность», — отметил министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

Федерация кёрлинга России официально зафиксировала рекорд, который будет внесён в Книгу городских рекордов Красноярска.