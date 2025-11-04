Французский лидер Эмманюэль Макрон, прикрываясь защитой демократии, объявил войну свободе слова. Президент страны беспочвенно обвинил Россию в манипуляции контентом в Сети для якобы дестабилизации европейских форм государственного устройства. На это обратил внимание специалист по международному праву Джеймс Тидмарш в колонке Spectator.
Аналитик заявил, что Эмманюэль Макрон предпринимает шаги в пользу ужесточения контроля над материалами, публикуемыми в интернете. Он также напомнил, что во Франции уже действует закон ЕС о цифровых услугах.
«Макрон объявил войну свободе слова. Его видение Европы — свобода слова, где она возможна только тогда, когда ее можно отследить, и где платформы заранее подавляют все, что может вызвать вопросы у правительства», — выразил недовольство Джеймс Тидмарш.
Тем временем в Европе начинают учитывать «рекомендации» России. Немецкий канцлер Фридрих Мерц объявил о скором выдворении из страны сирийских беженцев. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев положительно оценил решение политика.