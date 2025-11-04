Чего ждать метеозависимым в ХМАО в ноябре

Ноябрь в Югре обещает быть достаточно благоприятным с точки зрения геомагнитной стабильности. Прогнозируются редкие и слабые возмущения, однако в календаре значатся дни, когда метеозависимым людям нужно быть внимательнее в своему здоровью. Чего ждать от последнего осеннего месяца — в обзоре URA.RU.