Челябинские курорты открывают горнолыжный сезон: все о ски-пассах и доступных склонах

Почасовой билет для взрослых, согласно информации сервиса «Туристер», стоит четыре тысячи рублей за три часа или 4500 рублей за четыре часа, для детей до 12 лет — 2500 и 2600 рублей соответственно. Есть также тарифы по количеству подъемов: взрослым 20 подъемов обойдутся в 5500 рублей, детям — в 3900 рублей. Ски-пасс действует не только в «Солнечной долине», но и в «Завьялихе» и «Каменном цветке» — в рамках нового горно-туристического кластера Южного Урала. Для владельцев абонементов предусмотрен единый трансфер между курортами.