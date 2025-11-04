Стресс в современном мире: взгляд курганского психотерапевта Ярослава Климко

Климко отмечает женскую эмансипацию в сторону усиления мужественности и смены ролей. Если раньше был крепкий стереотип, что женщина должна выйти замуж и родить ребенка к 25 лет, и для нее была трагедия, если не получается, или муж ее бросил. То сейчас больше мужчин обращаются с проблемой: женщина ушла, потому что ей надо реализовываться в карьере. «Раньше невозможно было встретить семью, где женщина не хотела детей. Встречаются гораздо чаще и инфантилизм, когда пары живут по 40 лет, у них есть собачка, карьеры, путешествия. Подростки в 30−40 лет. Это не плохо и не хорошо. У людей подход такой к жизни, будто у них еще есть время вырасти», — говорит Климко.