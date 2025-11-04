НТВ собрал главных вокалистов России в новом шоу

«Я никому не сказал о своем решении принять участие в проекте. Даже членам жюри. Хотя уже много лет знаком с Александром Панайотовым и Игорем Николаевым, дружу с Валерией, с Игорем Яковлевичем проработал девять лет музыкальным саунд-продюсером. Зато своим появлением на сцене очень сильно их удивил. Судьи тоже люди, которые все видят и слышат, и если ты неинтересен, голос не цепляет, то они не нажмут кнопку. Конечно, несмотря на дружбу, я ожидаю критику со стороны Игоря Николаева и Игоря Крутого, потому что они настоящие мэтры», — рассказал артист.