Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мосгорсуд проверит законность ареста депутата ДНР Бондаренко 12 ноября

Мосгорсуд 12 ноября рассмотрит жалобу на арест депутата народного совета ДНР Татьяны Бондаренко, обвиняемой в хищении средств и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается в материалах суда, с которыми ознакомились РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Бондаренко арестовал Басманный суд Москвы. Её подозревают в присвоении или растрате чужого имущества в особо крупном размере и в организации незаконных финансовых операций. Депутат является заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию ДНР и была избрана в парламент республики в 2023 году. По данным следствия, гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания, что Бондаренко помогала обналичивать деньги при возведении фортификационных сооружений в Курской области.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал первый приговор по делу «зубов дракона». Директор строительной компании получил 4 года за махинации при строительстве фортификаций в приграничной зоне. По словам Хинштейна, «первый пошёл», а «остальных не заставят ждать».

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше