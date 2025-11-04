Мосгорсуд проверит законность ареста депутата ДНР Бондаренко 12 ноября

Бондаренко арестовал Басманный суд Москвы. Её подозревают в присвоении или растрате чужого имущества в особо крупном размере и в организации незаконных финансовых операций. Депутат является заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию ДНР и была избрана в парламент республики в 2023 году. По данным следствия, гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания, что Бондаренко помогала обналичивать деньги при возведении фортификационных сооружений в Курской области.