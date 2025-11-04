Вучич заявил, что в Белграде три дня ищут приезжих снайперов

Правоохранители Сербии три дня разыскивают в столице страны двух «приезжих снайперов», заявил сербский лидер Александр Вучич.
«В настоящее время в Белграде ищем двух снайперов, о которых знаем, что они находятся в городе, но уже три дня не можем их найти. Но знаем, что они приехали, знаем, откуда деньги, знаем цели. Уверен, что компетентные органы смогут это разрешить», — сказал он в эфире TV Prva.
Слова Вучича прозвучали на фоне протестов. Мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 27-летнего Стефана Хрка начала голодовку перед Скупщиной, затем к акции присоединились другие люди.
Вучич анонсировал досрочные выборы в Сербии из-за протестов, а также призвал Дияну Хрка прекратить голодовку.
Ранее сообщалось, что сербские правоохранители задержали 37 подозреваемых в участии в беспорядках около здания парламента в Белграде. Пострадал один правоохранитель.