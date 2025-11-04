В Госдуме хотят поднять порог нуждаемости для пособий одиноким родителям

В Госдуме предложили увеличить порог нуждаемость для выделения пособий одиноким родителям и выплачивать помощь тем, кто имеет доход не более полутора прожиточных минимумов.
«Сегодня, если у тебя доходы равны, даже чуть-чуть больше на несколько копеек, чем прожиточный минимум, никаких льгот, никакого пособия ты не получаешь. Это несправедливо. И вот порог нуждаемости, мы абсолютно убеждены, нужно устанавливать в полтора прожиточных минимума», — сказал ТАСС депутат Сергей Миронов.
Также Миронов указал на то, что кроме матерей-одиночек, в РФ много отцов, которые также в одиночку воспитывают детей. Депутат предложил закрепить статус одинокого родителя и установить для них единые льготы.
Ранее сообщалось, что в России введут дополнительную налоговую выплату для семей с детьми, льгота начнёт действовать с 2026 года.
Кроме того, для воспитывающих детей родителей могут ввести государственную зарплату: подробнее об инициативе здесь на KP.RU.