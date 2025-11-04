В Госдуме хотят поднять порог нуждаемости для пособий одиноким родителям

«Сегодня, если у тебя доходы равны, даже чуть-чуть больше на несколько копеек, чем прожиточный минимум, никаких льгот, никакого пособия ты не получаешь. Это несправедливо. И вот порог нуждаемости, мы абсолютно убеждены, нужно устанавливать в полтора прожиточных минимума», — сказал ТАСС депутат Сергей Миронов.