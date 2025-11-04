Аэропорты Казани, Самары и Нижнекамска возобновили приём и выпуск рейсов

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. В период действия запрета два самолёта, направлявшиеся в Казань, были перенаправлены на запасной аэродром. По словам Кореняко, экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для сохранения безопасности пассажиров.