Аэропорты Казани, Самары и Нижнекамска возобновили приём и выпуск рейсов

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. В период действия запрета два самолёта, направлявшиеся в Казань, были перенаправлены на запасной аэродром. По словам Кореняко, экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для сохранения безопасности пассажиров.
Ранее в Волгоградской области из-за падения обломков дронов загорелась подстанция. На территории электрической подстанции «Фроловская» произошло возгорание из-за падения обломков одного из дронов. На место происшествия были направлены силы для ликвидации последствий. К 23:30 зафиксировано отсутствие пострадавших и разрушений.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.