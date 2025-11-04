Мокрый снег и дождь: какая погода ждет жителей Башкирии в День народного единства

По данным Башгидрометцентра, в регионе в День народного единства 4 ноября, прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. В северо-западных районах днем продет небольшой мокрый снег с дождем.
Ветер в этот день ожидается северный, с переходом на юго-восточный 3−8 метров в секунду, днем усилится до 9−14 м/с. Ночью температура воздуха составит −2, −7, в восточных районах до −12°С, днем потеплеет до +2, +3°С.
Экстренные службы предупреждают жителей Башкирии о гололедице и утреннем тумане на отдельных участках дорог, видимость ухудшится до 500−1000 метров.
В Уфе 4 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер 3−8 м/с, днем усиление до 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −3,-5°С, днем 0,+2°С.
