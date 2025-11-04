В День народного единства Текслер назвал главную особенность Челябинской области

Глава региона подчеркнул, что сплочение ради общей цели всегда помогало народу выстоять перед лицом самых суровых испытаний. По его словам, в ходе специальной военной операции бойцы мужественно и самоотверженно защищают родину, отстаивают ее независимость, а вся страна объединилась в стремлении приблизить победу. Губернатор добавил, что жители региона в горе и в радости проявляют отзывчивость, солидарность и взаимную поддержку, гордятся доблестью предков и современных героев.