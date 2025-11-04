Ричмонд
Губернатор Иркутской области проведет прямую линию с жителями 12 ноября

Жители региона могут уже сейчас задать интересующие вопросы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Для жителей Иркутской области 12 ноября пройдет прямая линия губернатора региона. Мероприятие запланировано на телеканале «Россия 24», начало в 18:30. Об этом сообщил Игорь Кобзев в своем тг-канале.

— Вопросы можно оставить через платформу обратной связи, а также под этим постом. Все обращения будут обработаны и проанализированы, — поделился губернатор.

Для желающих лично задать вопрос в день трансляции в прямом эфире опубликуют номер для телефонных звонков. В 2024 году 17 декабря за время эфира, который длился полтора часа поступило почти 900 звонков. А в соцсетях количество вопросов от сибиряков превысило две тысячи.