ИИ поможет ученым в исследовании качества жизни коренных народов Севера

«В ХМАО мы исследуем не только быт людей, ведущих традиционный образ жизни в тундре и тайге. В программе участвуют и жители городов из числа коренных народов, культурно связанные со своими семьями, но уже ведущие образ жизни горожанина. Представители коренных народов имеют свою модель жизни и тоже постоянно обращаются за услугами и товарами. Нам предстоит большая работа по выявлению проблемных зон и исследованию причин удовлетворенности или неудовлетворенности людей качеством их жизни. Первые результаты исследования коренных народов на платформе “Клумба” будут на “Конгрессе молодых ученых” в 2025 году», — рассказала руководитель проекта Илона Южакова.