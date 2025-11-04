В Омске благоустроят заброшенную зону у СКК имени Блинова

В Омске стартовали работы по благоустройству территории спортивно-концертного комплекса имени Блинова.
Как отмечается в телеграм-канале спорткомплекса, целью проекта является благоустройство заброшенной зоны и создание многофункционального общественного пространства, отвечающего запросам омичей.
«Наша задача — не просто поставить скамейки и фонари, а создать место с идентичностью. Мы хотим, чтобы это пространство отражало дух и энергию хоккейного клуба “Авангард” и стало визитной карточкой города. В основе концепции лежат принципы инклюзивности, экологичности и многофункциональности», — рассказал генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.
Предполагается, что территория у СКК станет местом для отдыха для семей с детьми, а также площадкой для проведения культурных и спортивных событий.
Напомним, ремонт СКК имени Блинова стартовал весной 2025 года при поддержке хоккейного клуба «Авангард». Работы оцениваются в 1 миллиард рублей. Само здание ранее было передано на условиях безвозмездного срочного пользования Ассоциации «Хоккейный клуб “Авангард”».
Предполагается, что после ремонта СКК имени Блинова станет домашней площадкой для фарм-клуба «Омские крылья». Здесь также будут проводиться домашние матчи женской волейбольной команды «Омичка».
Предварительно, открыть объект после ремонта предполагается в марте 2026 года.