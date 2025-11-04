В Омске благоустроят заброшенную зону у СКК имени Блинова

«Наша задача — не просто поставить скамейки и фонари, а создать место с идентичностью. Мы хотим, чтобы это пространство отражало дух и энергию хоккейного клуба “Авангард” и стало визитной карточкой города. В основе концепции лежат принципы инклюзивности, экологичности и многофункциональности», — рассказал генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.