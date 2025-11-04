Американцу дали пожизненный срок за пытки и убийство 7-месячного сына

Напомним, 14 августа 2025 года в полицию обратилась мать ребенка Ребекка, она сообщила, что ее сына якобы украли во время смены подгузника в торговом центре — она положила малыша на стол, подбежал мужчина, ударил ее в лицо, она потеряла сознание, когда очнулась, ребенка не было. Правоохранители заподозрили обман, узнав о прошлом ее супруга — он был осужден за жестокое обращение со старшей дочерью. Через несколько дней изъяли его автомобиль, а затем арестовали.