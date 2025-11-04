Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американцу дали пожизненный срок за пытки и убийство 7-месячного сына

Тело 7-месячного мальчика так и не нашли.

Верховный суд округа Риверсайд в Калифорнии приговорил к пожизненному лишению свободы 32-летнего Джейка Харо за пытки и убийство 7-месячного сына, Эммануэля Харо, тело которого до сих пор не найдено, материал из New York Post перевел aif.ru.

Уточняется, что он также признан виновным в предоставлении ложных сведений полиции.

После оглашения приговора мужчина заплакал.

Напомним, 14 августа 2025 года в полицию обратилась мать ребенка Ребекка, она сообщила, что ее сына якобы украли во время смены подгузника в торговом центре — она положила малыша на стол, подбежал мужчина, ударил ее в лицо, она потеряла сознание, когда очнулась, ребенка не было. Правоохранители заподозрили обман, узнав о прошлом ее супруга — он был осужден за жестокое обращение со старшей дочерью. Через несколько дней изъяли его автомобиль, а затем арестовали.

В следственном изоляторе Харо признался в убийстве сына, однако он утверждал, что задушил его нечаянно.

Ранее американская телеведущая зарезала мать на Хэллоуин.