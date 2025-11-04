Американцу дали пожизненный срок за пытки и убийство 7-месячного сына

Верховный суд округа Риверсайд в Калифорнии приговорил к пожизненному лишению свободы 32-летнего Джейка Харо за пытки и убийство 7-месячного сына, Эммануэля Харо, тело которого до сих пор не найдено, материал из New York Post перевел aif.ru.
Уточняется, что он также признан виновным в предоставлении ложных сведений полиции.
После оглашения приговора мужчина заплакал.
Напомним, 14 августа 2025 года в полицию обратилась мать ребенка Ребекка, она сообщила, что ее сына якобы украли во время смены подгузника в торговом центре — она положила малыша на стол, подбежал мужчина, ударил ее в лицо, она потеряла сознание, когда очнулась, ребенка не было. Правоохранители заподозрили обман, узнав о прошлом ее супруга — он был осужден за жестокое обращение со старшей дочерью. Через несколько дней изъяли его автомобиль, а затем арестовали.
В следственном изоляторе Харо признался в убийстве сына, однако он утверждал, что задушил его нечаянно.
