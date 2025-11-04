Королевой Авиамоды стала бортпроводница из Татарстана

В Москве состоялся финал конкурса «Топ стюардесс + Авиа Мисс 2025», где звание Королевы Авиамоды получила Анастасия Быстрова из Татарстана, сотрудница одной из авиакомпаний.
Заявки на участие в этом году подали 1712 человек со всей России, из которых для кастинга были приглашены 215 кандидаток. После двух раундов отбора в финал вышли 32 конкурсантки, которые боролись за главные награды, рассказывают организаторы конкурса.
Этот конкурс стал первым, в котором приняли участие не только стюардессы, но и представители других авиационных профессий — пилоты, авиадиспетчеры и преподаватели авиационных вузов.