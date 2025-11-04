В Китае впервые в мире офтальмологи провели операцию на расстоянии 4200 км

Офтальмологи из китайского города Гуанчжоу (провинция Гуандун) впервые в мире провели операцию по введению лекарства в глаз, находясь в более чем 4200 км от пациента, сообщил Университет Сунь Ятсена.
Медицинское вмешательство проводилось с использованием роботизированной руки, которая управлялась дистанционно с помощью протокола связи 5G. Пациентом стал житель города Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район).
Робот ввёл больному в глаз микроиглу. Врачи двигали инструмент до заданной глубины, после чего была сделана инъекция лекарственного препарата. Операция продолжалась менее семи минут.
Напомним, в середине апреля агентство «Синьхуа» сообщило, что китайские кардиологи успешно пересадили семилетнему ребёнку самое маленькое в мире искусственное сердце. Масса пересаженного органа составляла менее 1 кг.