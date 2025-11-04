В Минусинске полицейские раскрыли кражу за несколько часов

Житель Минусинска поблагодарил сотрудников полиции за раскрытие квартирной кражи по горячим следам. К нему в дом проникли неизвестные и похитили у него шуруповерт, очки и документы. Вскоре следственно-оперативная группа задержала подозреваемого. Часть похищенного уже изъяли и вернули владельцу.
На имя начальника ГУ МВД России по краю Александра Соловьёва поступила благодарность в адрес начальника отделения по раскрытию преступлений против личности ОУР Евгения Дорогова, следователя СО Ольги Атмайкиной, эксперта ЭКО Ивана Анциповича и младшего инспектора-кинолога Руслана Чугина.
— Своим понимаем и подходом к розыску сотрудники в кратчайшие сроки, а именно вечером того же дня, смогли установить и задержать гражданина, совершившего противоправные действия, — написал в благодарности горожанин.