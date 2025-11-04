Ричмонд
Си Цзиньпин поздравил Мишустина с Днем народного единства

Лидер КНР поздравил российское правительство на двусторонней встрече в Доме народных собраний.

Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравления премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и членам российского правительства по случаю празднования Дня народного единства 4 ноября.

«Сегодня отмечается День народного единства России. Позвольте мне сначала поздравить вас и всех участников российской делегации с этим знаменательным праздником», — обратился китайский лидер, открывая встречу в Доме народных собраний.

Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом. 3 ноября он встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Их переговоры проводили в городе Ханчжоу. Участники встречи подписали ряд документов.

