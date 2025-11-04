Глава Минобразования: 35 000 иностранных студентов обучаются в вузах Беларуси

По его словам, это довольно большая, а также серьезная динамика. Андрей Иванец добавил, что более 20% иностранцев являются студентами магистратуры. Министр образования уточнил, что востребованность магистратуры заметна. И указанную ступень образования следует сохранить, чтобы давать возможность получать белорусское образование тем, кто приезжает из других стран.