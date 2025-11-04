Ричмонд
В Ростовской области введен режим строгой экономии из-за отказа от кредитов

Власти донского региона решили пересмотреть бюджетные расходы.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области решили отказаться от банковских кредитов до конца года и пересмотреть расходы. Об этом говорится на сайте министерства финансов региона.

— Областным бюджетом в текущем году предусмотрено привлечение 24,4 миллиарда рублей банковских кредитов в качестве инструмента финансирования расходов, в том числе связанных с проведением специальной военной операции, — говорится в сообщении ведомства.

Поскольку ключевая ставка Центробанка остается высокой, то заимствование средств может привести к значительному увеличению расходов бюджета. В итоге власти региона отменили 12 ранее объявленных конкурсов на получение кредитов.

— Принято решение о мобилизации всех имеющихся финансовых ресурсов и введение режима строгой экономии.

При этом зарплаты бюджетникам, меры социальной поддержки и выплаты участникам специальной военной операции останутся в неприкосновенности.

