В Ростовской области введен режим строгой экономии из-за отказа от кредитов

Власти Ростовской области решили отказаться от банковских кредитов до конца года и пересмотреть расходы. Об этом говорится на сайте министерства финансов региона.
— Областным бюджетом в текущем году предусмотрено привлечение 24,4 миллиарда рублей банковских кредитов в качестве инструмента финансирования расходов, в том числе связанных с проведением специальной военной операции, — говорится в сообщении ведомства.
Поскольку ключевая ставка Центробанка остается высокой, то заимствование средств может привести к значительному увеличению расходов бюджета. В итоге власти региона отменили 12 ранее объявленных конкурсов на получение кредитов.
— Принято решение о мобилизации всех имеющихся финансовых ресурсов и введение режима строгой экономии.
При этом зарплаты бюджетникам, меры социальной поддержки и выплаты участникам специальной военной операции останутся в неприкосновенности.
