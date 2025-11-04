Ричмонд
Извлеченный из-под завалов рухнувшей в Риме башни рабочий умер в больнице

Извлеченный из-под завалов рухнувшей в Риме башни рабочий умер в больнице Умберто I. Погибший — 66-летний румын Октай Строичи. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщило агентство ANSA со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, операция по спасению мужчины, оказавшегося под обломками башни Торре-деи-Конти на Императорском форуме, длилась порядка 11 часов. К ней присоединись около 140 пожарных.

По данным журналистов, операция по спасению мужчины, оказавшегося под обломками башни Торре-деи-Конти на Императорском форуме, длилась порядка 11 часов. К ней присоединись около 140 пожарных.

— По всей видимости, у него произошла остановка сердца, как только его положили в машину скорой помощи, но после стабилизации состояния его доставили в больницу, — говорится в материале.

Утром 3 ноября в центре Рима на произошел частичный обвал исторической башни. Позже в Сети появилось видео с моментом обрушения конструкции.

Другой случай произошел в конце октября, когда японский турист Моримаса Хибино сел на стену Пантеона в Риме, не удержал равновесия и внезапно сорвался с высоты семи метров. Инцидент произошел на глазах у его дочери.

Ранее молодой итальянец пытался произвести впечатление на девушку: он взобрался на статую городского фонтана, однако скульптура не выдержала и упала на него.