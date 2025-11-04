«Бавария» подала протест в УЕФА из-за решений полиции Парижа перед матчем с «ПСЖ»

Футбольный клуб «Бавария» из Мюнхена направил официальный протест в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с решением парижской полиции об организации посещения матча Лиги чемпионов с местным «Пари Сен-Жермен». Поединок запланирован на 4 ноября.
Согласно распоряжению правоохранительных органов французской столицы, все автобусы с болельщиками гостевой команды должны собраться на платной парковке за чертой города до начала игры. Остальным фанатам «Баварии» предписано добираться до стадиона «Парк де Пренс» исключительно на общественном транспорте. После финального свистка все болельщики должны вернуться к своему первоначальному транспорту, при этом автобусы будут покидать город в сопровождении полиции.
В заявлении мюнхенского клуба подчеркивается, что подобные меры неприемлемы из-за крайне сжатых сроков их введения. Кроме того, в «Баварии» не увидели изменений в уровне угрозы для своих болельщиков по сравнению с предыдущей встречей команд в Париже в 2023 году, когда фанаты ПСЖ избили сторонника немецкой команды.
«Бавария» незамедлительно опротестовала эти действия в УЕФА и намерена использовать все доступные юридические механизмы. Представители клуба также отметили, что «Пари Сен-Жермен» поддерживает их позицию по данному вопросу.
Обе команды после трех туров имеют в активе по 9 очков и делят лидерство в группе на общем этапе Лиги чемпионов.
