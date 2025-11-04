«Бавария» подала протест в УЕФА из-за решений полиции Парижа перед матчем с «ПСЖ»

В заявлении мюнхенского клуба подчеркивается, что подобные меры неприемлемы из-за крайне сжатых сроков их введения. Кроме того, в «Баварии» не увидели изменений в уровне угрозы для своих болельщиков по сравнению с предыдущей встречей команд в Париже в 2023 году, когда фанаты ПСЖ избили сторонника немецкой команды.