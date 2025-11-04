Из-за атаки БПЛА на промкоплекс Стерлитамака по всей Башкирии ввели режим «Беспилотная опасность»

На территории Башкирии ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям региона Кирилл Первов.
Жителям республики рекомендовано покинуть открытые участки улиц, не подходить к окнам в помещениях и сохранять бдительность. Также в аэропорту «Уфа» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
— Будьте бдительны, — призвал руководитель ГК ЧС.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об атаке на промышленный комплекс в Стерлитамаке. По его словам, два беспилотных летательных аппарата были сбиты силами Министерства обороны РФ и службами безопасности предприятий.
Обломки БПЛА упали в промзоне вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие продолжает работать в штатном режиме.
Кроме того, с утром жители республики жалуются на перебои в работе мобильного интернета.
