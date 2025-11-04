Ричмонд
Из-за атаки БПЛА на промкоплекс Стерлитамака по всей Башкирии ввели режим «Беспилотная опасность»

В Башкирии из-за атаки БПЛА ввели режим «Беспилотная опасность».

Источник: Комсомольская правда

На территории Башкирии ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям региона Кирилл Первов.

Жителям республики рекомендовано покинуть открытые участки улиц, не подходить к окнам в помещениях и сохранять бдительность. Также в аэропорту «Уфа» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

— Будьте бдительны, — призвал руководитель ГК ЧС.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об атаке на промышленный комплекс в Стерлитамаке. По его словам, два беспилотных летательных аппарата были сбиты силами Министерства обороны РФ и службами безопасности предприятий.

Обломки БПЛА упали в промзоне вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие продолжает работать в штатном режиме.

Кроме того, с утром жители республики жалуются на перебои в работе мобильного интернета.

