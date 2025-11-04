В Узбекистане с начала 2026 года снизят цены на 2 600 рецептурных препаратов

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2026 года ожидается снижение средних цен на 2,6 тысячи рецептурных препаратов на 40−50%. А для исключения приобретения некачественных товаров все закупки будут проводиться через специальную электронную платформу farma.xarid.uz. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.