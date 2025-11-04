В Узбекистане с начала 2026 года снизят цены на 2 600 рецептурных препаратов

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2026 года ожидается снижение средних цен на 2,6 тысячи рецептурных препаратов на 40−50%. А для исключения приобретения некачественных товаров все закупки будут проводиться через специальную электронную платформу farma.xarid.uz. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с информацией о производстве фармацевтической продукции, привлечении инвестиций, реализации проектов в промышленной зоне фармацевтического кластера «Tashkent Pharma Park», а также о проводимой работе по обеспечению качества и безопасности лекарственных средств.
Предприятия отрасли произвели продукцию на сумму 5 трлн сумов, экспортировали товаров на $172 млн. Освоено $286 млн инвестиций, из которых $257 млн приходятся на иностранные.
35 отечественных компаний освоили выпуск 205 видов лекарственных средств, число стран экспорта достигло 55. В этом году ввели в эксплуатацию 16 проектов общей стоимостью $29 млн, создано 830 новых рабочих мест.
Для обеспечения качества и безопасности на 61 предприятии внедрен стандарт GMP, на 486 дистрибьюторских складах — GDP, в 9 450 аптеках — GPP.
Также были рассмотрены меры по предотвращению манипуляций при формировании референтных цен на импортные препараты. В настоящее время из 7,6 тысячи видов импортируемых лекарств 4,9 тысячи не включены в ценовые реестры референтных стран.
Согласно предложенным мерам, с 1 января 2026 года ожидается снижение средних цен на 2,6 тысячи рецептурных препаратов на 40−50 процентов.
Рассмотрены также вопросы совершенствования механизмов государственных закупок фармацевтической продукции. В целях исключения приобретения некачественных товаров и коррупционных факторов все закупки будут проводиться через специальную электронную платформу farma.xarid.uz.
«После запуска этой системы участие в государственных закупках смогут принимать только производители, дистрибьюторы и поставщики, обладающие всеми необходимыми сертификатами (GMP, ISO:13485 GDP)», — отметили в пресс-службе.
Объемы государственных закупок, а также реестры сертифицированных производителей и дистрибьюторов будут открыты для общественности. В системе будет автоматизированная проверка того, чтобы цена закупаемых препаратов не превышала установленный референтный уровень.
Шавкат Мирзиёев поручил до 1 января 2026 года разработать специальную платформу для формирования потребностей государственных медицинских учреждений в лекарственных средствах и медицинском оборудовании, а также эффективного управления остатками.
Президенту также представили информацию о новом порядке государственной регистрации лекарственных средств и медицинских изделий.
Новый механизм предусматривает налаживание производства на основе трансфера технологий, что позволит зарубежным фармацевтическим компаниям выпускать продукцию с использованием мощностей местных производителей и проходить государственную регистрацию в ускоренном порядке.
«Создаются условия для внедрения в медицинскую практику новых видов биотехнологических клеточных препаратов, предназначенных для лечения поврежденных тканей, выращивания отдельных органов и восстановления функциональных возможностей организма», — говорится в сообщении.
Клинические испытания дженериков и оценка их результатов будут проводиться в соответствии с международными стандартами, а сроки регистрации таких препаратов сократятся. Медицинские изделия первого класса безопасности (за исключением стерильных, измерительных и инвазивных) освобождаются от лабораторных и клинических испытаний.
Президент одобрил представленные предложения и поручил до конца 2025 года полностью ввести в эксплуатацию 32 инвестиционных проекта общей стоимостью $166 млн, создать 1 500 новых рабочих мест, увеличить объемы производства и экспорта, а также обеспечить снижение цен на рецептурные препараты.