Лидер группы «Чайф» сравнил Екатеринбург с Новосибирском

«Моя личная теория, я ее как-то уже озвучивал, что в середине 20-х и в начале 30-х этот архитектурный стиль был очень популярен. Но Иосифу Виссарионовичу Сталину этот стиль не нравился, поэтому он всех архитекторов конструктивизма отправил в Сибирь и на Урал. Не в том смысле, что отправил в ссылку, а под предлогом строительства новых городов. Поэтому и в Екатеринбурге, и в Новосибирске этой архитектуры очень много», — рассказал Шахрин.