Сила России заключена в человечности, заявила Матвиенко

По словам Матвиенко, победа ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского над польскими интервентами — один из ярких примеров этого. Она подчеркнула, что «бессмертный подвиг людей, объединенных любовью к родной земле, общей ответственностью за ее будущее, помог спасти Российское государство от распада».