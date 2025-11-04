Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сила России заключена в человечности, заявила Матвиенко

Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства.

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сила России заключена в человеческой общности, межнациональной и межконфессиональной солидарности, нужно беречь и приумножать вековые традиции патриотизма, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сенатор поздравила россиян с Днем народного единства.

«Этот праздник имеет глубокие исторические корни. В героической летописи нашей страны немало примеров, когда в решающий момент сплоченность народа позволяла сохранить и защитить Державу, давала отсчет новым этапам ее развития», — говорится в поздравлении спикера СФ, которое распространила пресс-служба верхней палаты парламента.

По словам Матвиенко, победа ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского над польскими интервентами — один из ярких примеров этого. Она подчеркнула, что «бессмертный подвиг людей, объединенных любовью к родной земле, общей ответственностью за ее будущее, помог спасти Российское государство от распада».

«Сегодня наша главная цель — беречь и приумножать вековые традиции патриотизма, бесценное культурное наследие, делать все возможное для процветания России», — отметила политик.

Забота об Отечестве завещана предками, которые ценой невероятных усилий отстояли его суверенность, возвысили и передали в надежные руки потомков, говорится в поздравлении спикера СФ.

«Нельзя забывать о том, что наша сила заключена в человеческой общности, межнациональной и межконфессиональной солидарности, взаимной помощи и поддержке. Вместе мы преодолеем любые трудности на своем пути, добьемся успехов в решении самых масштабных задач», — заключила парламентарий.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше