Сила России заключена в человечности, заявила Матвиенко

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сила России заключена в человеческой общности, межнациональной и межконфессиональной солидарности, нужно беречь и приумножать вековые традиции патриотизма, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Сенатор поздравила россиян с Днем народного единства.
«Этот праздник имеет глубокие исторические корни. В героической летописи нашей страны немало примеров, когда в решающий момент сплоченность народа позволяла сохранить и защитить Державу, давала отсчет новым этапам ее развития», — говорится в поздравлении спикера СФ, которое распространила пресс-служба верхней палаты парламента.
По словам Матвиенко, победа ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского над польскими интервентами — один из ярких примеров этого. Она подчеркнула, что «бессмертный подвиг людей, объединенных любовью к родной земле, общей ответственностью за ее будущее, помог спасти Российское государство от распада».
«Сегодня наша главная цель — беречь и приумножать вековые традиции патриотизма, бесценное культурное наследие, делать все возможное для процветания России», — отметила политик.
Забота об Отечестве завещана предками, которые ценой невероятных усилий отстояли его суверенность, возвысили и передали в надежные руки потомков, говорится в поздравлении спикера СФ.
«Нельзя забывать о том, что наша сила заключена в человеческой общности, межнациональной и межконфессиональной солидарности, взаимной помощи и поддержке. Вместе мы преодолеем любые трудности на своем пути, добьемся успехов в решении самых масштабных задач», — заключила парламентарий.