В Омскую область пришли первые морозы

Синоптики предупреждают об опасности гололедицы на дорогах, несмотря на отсутствие осадков.

Источник: Комсомольская правда

4 ноября 2025 года омичи и жители Омской области проснулись уже в зиме. Город накрыло снегом, дороги покрылись плотной ледяной коркой.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура в регионе сегодня составит −5…-10 градусов, а по информации Gismeteo — местами до −13 градусов.

Осадков в течение дня не ожидается, однако возможны порывы ветра до 13 м/с, а на дорогах сохраняется опасность гололедицы из-за перепадов температур и остаточной влаги после предыдущих осадков.

Сотрудники МЧС рекомендуют омичам быть внимательными на улице и за рулем, а также одеваться по погоде — особенно детям и пожилым людям. Ранее мы писали, что в Омске блогер спас раненого беркута из Красной книги.