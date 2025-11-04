В Чите прозвучал полуденный выстрел из гаубицы в День народного единства

ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя — РИА Новости. Полуденный выстрел из пушки ознаменовал начало праздничных мероприятий, приуроченных к Дню народного единства в Чите Забайкальского края, такие выстрелы звучат здесь несколько раз в год.
«Традиционный полуденный выстрел из гаубицы Д-30 в честь Дня народного единства», — написал в своём Тelegram-канале губернатор Забайкалья Александр Осипов.
Пост сопровождает видео выстрела в честь праздника.
Полуденные выстрелы — традиция Забайкальского края — звучат в Чите несколько раз в год: 23 февраля в честь Дня защитника Отечества, 9 мая в праздник Великой Победы, 12 июня в День России, 3 сентября в годовщину окончания Второй мировой войны и 4 ноября в День народного единства.
Как пояснили РИА Новости в краевом правительстве, гаубицу привозят на смотровую площадку на Титовскую сопку в Чите, откуда звук слышен во всём городе.