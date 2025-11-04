В Чите прозвучал полуденный выстрел из гаубицы в День народного единства

Полуденные выстрелы — традиция Забайкальского края — звучат в Чите несколько раз в год: 23 февраля в честь Дня защитника Отечества, 9 мая в праздник Великой Победы, 12 июня в День России, 3 сентября в годовщину окончания Второй мировой войны и 4 ноября в День народного единства.