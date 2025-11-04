У Энтони Хопкинса заподозрили психическое расстройство

Стелла Арройяве, жена британского актера Энтони Хопкинса, подозревает, что у ее мужа может быть психическое расстройство. Она нашла у артиста признаки синдрома Аспергера, который входит в число заболеваний аутистического спектра.
Сам Хопкинс не согласен с мнением супруги и считает самодиагностику психических расстройств бессмысленной. По словам актера, разговоры о синдроме дефицита внимания, обсессивно-компульсивном расстройстве и о том же и синдроме Аспергера бессмысленны.
Он признался, что в самом деле помешан на цифрах, уделяет много внимания деталям и ценит, когда все систематизировано и выстроено в соответствии со строгим порядком. Артист уточнил, что именно поэтому его супруга подозревает у него психическое расстройство.
— Ну, наверное, я циничен, потому что все это чушь. Боже, это называется жизнью. Это просто значит быть человеком, полным странностей, тайн и всего того, что есть в нас. Полным бородавок, грязи и безумия — это нормально для человека. А все эти ярлыки. В смысле, кому какое дело? Но теперь это мода, — передает слова Хопкинса газета New York Post.
Еще в конце августа актер опубликовал видеоролик, на котором примерил бандаж для подтяжки лица и снятия отеков от бренда Skims американской звезды и модели Ким Кардашьян. Этот образ отсылает к культовой роли артиста — Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят».