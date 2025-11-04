У Энтони Хопкинса заподозрили психическое расстройство

— Ну, наверное, я циничен, потому что все это чушь. Боже, это называется жизнью. Это просто значит быть человеком, полным странностей, тайн и всего того, что есть в нас. Полным бородавок, грязи и безумия — это нормально для человека. А все эти ярлыки. В смысле, кому какое дело? Но теперь это мода, — передает слова Хопкинса газета New York Post.