Минприроды сказало о ситуации на «Беларуськалии» после случившегося ЧП с пострадавшими

В ведомстве уточнили, что по результатам выезда лаборатории «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды», сбросов сточных вод с площадки четвертого рудоуправления предприятия «Беларуськалий», обнаружено не было. Вместе с тем по данным лаборатории Белгидромета, в пробах атмосферного воздуха, которые были отобраны, превышений нормативов загрязняющих веществ не установлено.