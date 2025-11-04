Выявлено высокое содержание перфторированной органики в телах выдр

«Проведенный нами анализ указывает на то, что восемь из сорока изученных нами веществ присутствовали в телах всех выдр, причем на долю трех из них — PFNA, PFOSA и PFOS — приходилось 84% от общей массы всех загрязнителей в печени животных. При этом мы обнаружили, что концентрация перфторированной органики была втрое выше среди животных, обитавших рядом с крупными городами», — говорится в исследовании.