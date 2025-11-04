Морозы ударили в Курганской области: где было холоднее всего

По данным канала, в Далматово температура опустилась до 14,5 градусов, в Звериноголовском — 14,3, Лебяжье — 14. По 13,7 градуса было зафиксировано в Макушино и Куртамыше. В Памятном — 13,6, Петухово — 13,1, Половинное — 13. В Шумихе столбик термометра опускался до 12,4 градусов, в Шадринске — до 11,7, в Шатрово — до 11,2.