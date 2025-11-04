Ричмонд
Мошенники объявили охоту на подростков: россиянам раскрыли схему обмана через «Пушкинскую карту»

МВД: Мошенники начали предлагать подросткам вывести деньги с «Пушкинской карты».

Источник: Комсомольская правда

Правоохранительные органы предупредили о новой волне мошенничеств, нацеленных на подростков. Злоумышленники похищают деньги, используя в качестве приманки возможности «Пушкинской карты». Соответствующая информация содержится в материалах МВД России.

Как следует из документов, аферисты действуют через социальные сети. Они находят несовершеннолетних пользователей и под предлогом помощи в выводе средств с культурной карты выманивают у них конфиденциальные данные. Мошенники просят предоставить номер карты, срок ее действия, CVC-код и коды подтверждения из смс.

Получив полный доступ к счету, преступники мгновенно обнуляют его, после чего блокируют номер телефона и аккаунты жертвы, чтобы скрыть следы. В МВД подчеркнули, что законно обналичить средства с «Пушкинской карты» или перевести их через посредников невозможно.

Ведомство призывает родителей провести профилактические беседы с детьми о важности защиты финансовой информации. Специалисты советуют объяснить подросткам, что передавать реквизиты карт и коды строго запрещено. Также рекомендуется уделять больше внимания цифровой активности ребенка в интернете.

Ранее стало известно, что мошенники активно взламывают умные устройства для кражи личной информации. Как сообщил IT-специалист Владислав Кокунцыков, злоумышленники используют уязвимости в бытовой технике, камерах и умных замках, чтобы получить данные для шантажа.