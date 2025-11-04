Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой

«В День народного единства случилась небывалая рекордно теплая майская ночь. Минимальная температура воздуха минувшей ночью на базовой метеостанции ВДНХ составила плюс 8,2 градуса. Такие показатели даже чуть теплее ночной климатической нормы мая или сентября, и превышают норму ноября на 10 градусов, что является аномалией. Мало того, таких теплых ночей 4 ноября на ВДНХ не было никогда за всю историю регулярных наблюдений на метеостанции», — рассказал Тишковец.