В России стало больше регионов со средней зарплатой в 100 тысяч рублей

В России продолжает расти число регионов с высоким уровнем доходов населения. По итогам августа 2025 года уже 12 субъектов преодолели планку в 100 тысяч рублей среднемесячной зарплаты. Такие данные приводит Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Северный рекорд: Чукотка лидирует по зарплатам с 193 тысячами рублей.

«Количество регионов, где средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, в августе составило 12. Для сравнения, годом ранее их было всего 10», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЕМИСС.

Самые высокие доходы зафиксированы в регионах Дальнего Востока и арктической зоны. Бессменными лидерами рейтинга остаются Чукотка (193 тысячи рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (173 тысячи рублей) и Москва (161 тысяча рубль).

В перечень вошли преимущественно северные территории и экономические центры страны. Значительные заработки также отмечены в Магаданской области, на Камчатке и Сахалине, где средний доход превышает 130 тысяч рублей.

Рост средней зарплаты в российских регионах соответствует общей тенденции увеличения доходов населения в стране. По данным Росстата, реальные доходы россиян в 2024 году увеличились на 8,4% по сравнению с 2023 годом, а средняя начисленная заработная плата в организациях достигла 89 069 рублей в месяц, что на 19% больше, чем годом ранее.