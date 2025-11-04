В России стало больше регионов со средней зарплатой в 100 тысяч рублей

Рост средней зарплаты в российских регионах соответствует общей тенденции увеличения доходов населения в стране. По данным Росстата, реальные доходы россиян в 2024 году увеличились на 8,4% по сравнению с 2023 годом, а средняя начисленная заработная плата в организациях достигла 89 069 рублей в месяц, что на 19% больше, чем годом ранее.