В Курской области более 70 человек добровольно остались проживать в Судже

«В настоящее время в Судже находятся более 70 человек. Большинство из них — это люди уже пожилого возраста. Они никак не могут оставить свои частные домовладения, потому что у них там хозяйство. Всяческими путями их пытаются оттуда вывезти в более безопасный район. Но они не позволяют этого сделать, они остаются на месте», — рассказал собеседник агентства.