В Курской области более 70 человек добровольно остались проживать в Судже

СК: более 70 человек добровольно остались проживать в Судже Курской области.

Источник: © РИА Новости

СУДЖА, 4 ноя — РИА Новости. Более 70 человек добровольно остались проживать в Судже Курской области, сообщил РИА Новости сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета РФ Александр Глухарев.

«В настоящее время в Судже находятся более 70 человек. Большинство из них — это люди уже пожилого возраста. Они никак не могут оставить свои частные домовладения, потому что у них там хозяйство. Всяческими путями их пытаются оттуда вывезти в более безопасный район. Но они не позволяют этого сделать, они остаются на месте», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что им продолжают оказывать как гуманитарную, так и социальную помощь.

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

