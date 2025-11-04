Ричмонд
В центре Екатеринбурга перекроют движение ради крестного хода

Центр Екатеринбурга перекроют 4 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В центре уральской столицы перекроют движение ради общегородского крестного хода, который возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

— Молитвенное шествие пройдёт по улицам уральской столицы после праздничной Божественной литургии, ориентировочно в 11:30, — сообщили в Екатеринбургской епархии.

Крестный ход начнется от Свято-Троицкого кафедрального собора (Розы Люксембург, 57). Колонна направится к Храму на Крови.

Во время следования людей будет частично перекрываться движение по улицам Розы Люксембург, Куйбышева, Гоголя, Малышева, Пушкина, проспект Ленина, Толмачева, Царская.

Архиерейская Божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе начнется в 9:00.