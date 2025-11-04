Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 85 дронов ВСУ над регионами России

Над Воронежской областью уничтожено 40 беспилотников ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 85 беспилотников ВСУ над территориями восьми регионов России. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в российском военном ведомстве.

Там уточнили, что речь идет о дронах, сбитых в период с 23:30 мск 3 ноября до 7:00 4 ноября.

Над Воронежской областью уничтожено 40 беспилотников, еще 20 БПЛА сбили над Нижегородской областью, 10 — над Белгородской.

Шесть дронов перехватили над Курской областью, четыре — над Липецкой. По два БПЛА сбили над Волгоградской областью и Башкортостаном. Один дрон ВСУ попытался атаковать Саратовскую область.

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что два дрона ВСУ атаковали промкомплекс в Стерлитамаке.

