Силы ПВО за ночь сбили 85 дронов ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 85 беспилотников ВСУ над территориями восьми регионов России. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в российском военном ведомстве.
Там уточнили, что речь идет о дронах, сбитых в период с 23:30 мск 3 ноября до 7:00 4 ноября.
Над Воронежской областью уничтожено 40 беспилотников, еще 20 БПЛА сбили над Нижегородской областью, 10 — над Белгородской.
Шесть дронов перехватили над Курской областью, четыре — над Липецкой. По два БПЛА сбили над Волгоградской областью и Башкортостаном. Один дрон ВСУ попытался атаковать Саратовскую область.
Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что два дрона ВСУ атаковали промкомплекс в Стерлитамаке.