Красноярцев поздравляют с Днем народного единства

Любить Отечество — значит стоять за него плечом к плечу, строить общее будущее. Взаимное уважение и поддержка, умение сплотиться — главные черты жителей нашего многонационального края. Земляки достойно защищают интересы страны на передовой, ответственно трудятся, вместе решают важные для общества задачи. Объединяясь в волонтёрские движения, реализуют востребованные социальные, экологические, культурные инициативы.