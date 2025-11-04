Ричмонд
Красноярцев поздравляют с Днем народного единства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Поздравление Губернатора Красноярского края Михаила Котюкова и председателя Законодательного Собрания края Алексея Додатко с Днём народного единства.

Источник: НИА Красноярск

Уважаемые жители Красноярского края!

Поздравляем вас с Днём народного единства!

Любить Отечество — значит стоять за него плечом к плечу, строить общее будущее. Взаимное уважение и поддержка, умение сплотиться — главные черты жителей нашего многонационального края. Земляки достойно защищают интересы страны на передовой, ответственно трудятся, вместе решают важные для общества задачи. Объединяясь в волонтёрские движения, реализуют востребованные социальные, экологические, культурные инициативы.

Дорогие друзья! Спасибо вам за активную гражданскую позицию, неравнодушие и деятельный патриотизм. Желаем вам успеха во всех начинаниях, крепкого здоровья и счастья. Благополучия и процветания нашей стране — России!

Губернатор Красноярского края М. М. Котюков.

Председатель Законодательного Собрания края А. И. Додатко.