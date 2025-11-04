Красноярцев поздравляют с Днем народного единства

Уважаемые жители Красноярского края!
Поздравляем вас с Днём народного единства!
Любить Отечество — значит стоять за него плечом к плечу, строить общее будущее. Взаимное уважение и поддержка, умение сплотиться — главные черты жителей нашего многонационального края. Земляки достойно защищают интересы страны на передовой, ответственно трудятся, вместе решают важные для общества задачи. Объединяясь в волонтёрские движения, реализуют востребованные социальные, экологические, культурные инициативы.
Дорогие друзья! Спасибо вам за активную гражданскую позицию, неравнодушие и деятельный патриотизм. Желаем вам успеха во всех начинаниях, крепкого здоровья и счастья. Благополучия и процветания нашей стране — России!
Губернатор Красноярского края М. М. Котюков.
Председатель Законодательного Собрания края А. И. Додатко.