С 5 ноября в Калининграде изменится расписание маршрута № 34

Так, утром изменится отправление от садового некоммерческого товарищества. Теперь уехать оттуда можно будет в 06:15, 06:41, 07:19, 07:57, 08:35, 09:23. От улицы Левитана автобус поедет в 06:08, 06:34, 07:00, 07:38, 08:16, 09:08, 09:46.