С 5 ноября в Калининграде изменится расписание маршрута № 34

Мэрия Калининграда сообщает, что с завтра, 5 ноября, в будние дни изменится расписание маршрута № 34 «СНТ “Мечта” — ул. Левитана».
Так, утром изменится отправление от садового некоммерческого товарищества. Теперь уехать оттуда можно будет в 06:15, 06:41, 07:19, 07:57, 08:35, 09:23. От улицы Левитана автобус поедет в 06:08, 06:34, 07:00, 07:38, 08:16, 09:08, 09:46.
Последние вечерние рейсы от СНТ пойдут в 20:33, 20:59, 21:51, а от ул. Левитана — в 20:23, 20:49, 21:43.
В течение дня расписание тоже немного изменилось. Горожанам советуют следить за автобусом через онлайн-сервис в реальном времени.
